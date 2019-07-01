Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Героев Труда, 47 (п. №2, №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №7, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк) до 20:00 02.07.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 94 (п. №3, стояк) до 20:00 01.07.19 г.

Киевский район:

пр. Московский, 15 (п. №3, стояк) до 18:00 01.07.19 г., пр. Жуковского, 3 (п. №2), ул. Академика Павлова, 311 (п. №4) до 20:00 01.07.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 01.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2) до 20:00 01.07.19 г.

Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 18 (п. №2, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №4), пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №2) до 20:00 01.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №12, спаренный стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №5, стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 1 (п. №3) до 23:00 01.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. № 7- 8), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк), ул. Юннатов, 1(п. №1) до 20:00 02.07.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 51-б (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, стояк), 58 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №2, стояк), 70 (п. №12, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №4, стояк), 276-б (п. №2, стояк) до 20:00 01.07.19 г.