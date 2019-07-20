Где сегодня в Харькове нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 20 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по таким адресам,

Киевский район: ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №1-6) до 20:00; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля