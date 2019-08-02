Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 2 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 7, ул. Галины Никитиной (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 82-а до 20:00 02.08.19 г.

Московский район:

пер. Белостокский, 22 до 17:00 02.08.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №8, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.19 г.; ул. Китаенко, 8 (п. №4, стояк), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 35 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), ул. Костычева, 19 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 02.08.19 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 6 до 17:00 02.08.19 г.

Шевченковский район:

ул. Архитекторов, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.19 г.; пр. Победы, 62-д (п. №6) до 20:00 03.08.19 г.