 

Где сегодня в Харькове нет воды

04 августа 2019 г. 9:25
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Сегодня, 4 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: въезд Лазковский (ч/с), ул. Сумская, 116 до 20:00 04.08.19 г.; ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк, спаренный стояк) до 20:00 05.08.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, спаренный стояк), ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Коростельская (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Цементная (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с) до 20:00 04.08.19 г.; ул. Коростельская (ч/с) до 21:20 04.08.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №7, п. №7), въезд Тарасовский, 12 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №2) до 20:00 04.08.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк) до 20:00 05.08.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Старопрудная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 04.08.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Рудаковская (ч/с), ул. 23 Августа, 39 до 17:00 04.08.19 г.; ул. Балакирева, 20 (п. №12), ул. Клочковская, 16, ул. Шекспира, 12-а (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1) до 20:00 04.08.19 г.; пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №3, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 24 (п. №5, спаренный стояк), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк) до 20:00 05.08.19 г.

 

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