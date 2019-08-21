Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 21 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 29, ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1) до 20:00 21.08.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 21.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.19 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 91 до 13:00 21.08.19 г., пл. Конституции, 2/2 (стояк) до 20:00 21.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №3, п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №2, стояк), ул. Киргизская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 21.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (п. №2), ул. Холодногорская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.19 г.