 

Где сегодня в Харькове нет воды

27 августа 2019 г. 8:20
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Сегодня, 27 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской  район: пр. Гагарина, 165 к.3(п. №1, стояк), 201 (п. №2) до 17:00 27.08.19 г.,  пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 80г (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Зубарева, 49 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 81 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с) до 20:00 27.08.19 г.

Московский район: 
ул. Дружбы Народов, 228-а (стояк), ул. Металлиста, 12 (п. №3, стояк), ул. Познанская (Моск), 12 (п. №5, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Невельская, 9 до 17:00 27.08.19 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 58/1 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Основянский район: 
ул. Воскресенская (Урицкого), 31(п. №3, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 2 (п. №5, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №1-2, стояк, спаренный стояк), Людвига Свободы, 31 (п. №10, стояк), 39 (п. №1, стояк),  пр. Победы, 64 , 74-г (п. №3, стояк), 76 (п. №12, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 39-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7 (стояк), ул. Залесская (ч/с) до 20:00 27.08.19 г.

 

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