Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00

Киевский район: на ул. Натальи Ужвий, 104, воды не будет до 20:00.

Московский район: на ул. Валентиновской, 46-а (п. №1-3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк), воду включат до 17:00; на ул. Руслана Плоходько, 4-а (стояк), в пер. Белостокском, 4 (п. №3), - до 20:00.

Основянский район: на ул. Южной, 1-42, ул. Южнопроектной, 1-17, воду должны дать до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Коцарской, 54 (стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Семена Кузнеца, 9-73, ул. Новомирной, 3-30/20, ул. Серебряной, 1-28-а, в пер. Авиахимическом, 2-а-7, в пер. Семена Кузнеца, 1-5, на ул. Авиахимической, 4-58, ул. Севастопольской, 87-132-а, ул. Бородиновской, 133-165, ул. Софиевской, 129-137, ул. Аграрной, 1-а-25, ул. Феодосийской, 2-41, ул. Товарищеской, 1-9, в пер. Товарищеском, 3-22, на ул. Тобольской, 1-21, ул. Карагандинской, 1-30, в пер. Макеевском, 3-9, на ул. Кутузовской, 2-38, ул. Полярной, 1-62, ул. Зачепиловской, 2-71, ул. Дорошенковской, 4-49, въезде 1-м Дорошенковском, 1/11-33, в пер. 1-м Дорошенковском, 2/5-35, въезде 2-м Дорошенковском, 3-25/31, в пер. 2-м Дорошенковском, 3-20, ул. Вячеслава Чорновола, 3-56, ул. Веселой, 8-22-а, воды не будет до 00:00 21 декабря; пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), - до 17:00; пр. Победы, 66 (стояк), - до 18:00; пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), в пер. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк), на ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), 6 (п. №4, стояк), - до 20:00.