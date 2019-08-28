Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Свободы (Иванова), 12/16 (п. №5) до 17:00 28.08.19 г., ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 18:00 28.08.19 г., ул. Алчевских (Артема), 27 (п. №1), 27-б (п. №1), ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №2, стояк) ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 28.08.19 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 28 (стояк), ул. Франтишека Крала, 69 (п. №3, стояк) до 20:00 28.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк) ул. Пушкаревская, 43 до 20:00 28.08.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (п. №1, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк) до 20:00 28.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 9 (п. №2, подъезд) до 20:00 28.08.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 31(п. №10, стояк), 39(п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), 76 (п. №12, стояк), ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №7, спаренный стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №2) ул. Залесская (ч/с) до 20:00 28.08.19 г.