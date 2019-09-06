Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 6 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Холодногорская, 9 (п. №2, стояк), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, стояк) до 20:00 06.09.19 г.

Киевский район:

ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3) до 20:00 06.09.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №1, стояк) до 20:00 06.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.19 г.

Основянский район:

пер. Рыбасовский, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.19 г.

Шевченковский район:

ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Победы, 76 (п. №8) до 20:00 06.09.19 г.