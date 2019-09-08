Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 8 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 07.09.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1) до 18:00 09.09.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №5, стояк) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Героев Труда, 60-б (п. №3, стояк) до 18:00 09.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 83 (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.19 г.

Киевский район:

ул. Луганская, 36 (п. №2) до 17:00 08.09.19 г.; ул. Чернышевская, 85, 85/14, ул. Студенческая, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 9 (п. №2) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Основянский район:

ул. Чугуевская, 33 (п. №4, стояк) до 20:00 08.09.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 101-в до 19:00 08.09.19 г.; пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), 76 (п. №8, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-в (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (стояк) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Цезаря Кюи (ч/с) до 19:00 09.09.19 г., пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7) до 20:00 09.09.19 г.