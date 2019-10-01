Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Рудаковская (ч/с), ул. Деревянко, 15, 17, 17-а, 19, пр. Победы, 76 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), ул. 23 Августа, 24 (п. №4) до 20:00 01.10.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 51-а до 20:00 01.10.19 г.

Киевский район:

ул. Сагайдачного (ч/с), ул. Кисловодская (ч/с), въезд 1-й Лазковский (ч/с), въезд 2-й Лазковский (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 01.10.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №3) до 20:00 01.10.19 г.; ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8) до 20:00 02.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 20 (п. №2) до 17:00 01.10.19 г., ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 01.10.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №2), 189 (п. №2, стояк) до 20:00 01.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №2, стояк) до 17:00 01.10.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 42 (п. №1) до 20:00 01.10.19 г.