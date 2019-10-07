 

Где сегодня в Харькове нет воды

07 октября 2019 г. 8:08
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Сегодня, 7 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 54, 56, пр. Победы, 71-б (п. №2) до 17:00 07.10.19 г.,пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №3, стояк), ул. Ромена Роллана, 7 (п. №3), ул. Космонавтов, 5-б (п. №3, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 9 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Немышлянский район:
пер. Пятигорский, 21 (п. №1) до 17:00 07.10.19 г.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №4) до 20:00 07.10.19 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 125/2 (стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.19 г.

 

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