Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 24 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Бородиновская (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Клочковская, 352 до 20:00 24.10.19 г., ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 8 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 64 (п. №11, стояк), ул. Алексеевская, 14-б (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 9 (п. №2, стояк), ул. Чернышевская, 85 (п. №3) до 20:00 24.10.19 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 24.10.19 г.; ул. Героев Труда, 68-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 93 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №1) до 20:00 24.10.19 г.; пр. Тракторостроителей, 107 (п. №11) до 20:00 25.10.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 24.10.19 г.