Где сегодня в Харькове нет воды

В некоторых домах нескольких районов Харькова сегодня временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Киевский район: на ул. Старошишковской, 10 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1), - до 20:00.

Московский район: на ул. Академика Павлова, 132-в (стояк), воды не будет до 17:00.

Немышлянский район: на пр. Московском, 214/1 (п. №2, стояк), воду включат до 17:00.

Основянский район: на ул. Достоевского, 2-а (п. №1, стояк), ул. Южной, 1-42, ул. Южнопроектной, 1-17, пр. Петра Григоренко, 10-в (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Коцарской, 54 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Деревянко, 48 (спаренный стояк), пр. Победы, 78-а (п. №1), воду должны включить до 20:00.