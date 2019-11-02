Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 2 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3, стояк) до 17:00 02.11.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-д (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №3, стояк) до 20:00 04.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 20 (п. №31) до 20:00 03.11.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 53 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 02.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 191, 193, 193 к.1-2, 193 а-б, 195, 197-г до 17:00 02.11.19 г., ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 03.11.19 г.