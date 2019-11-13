Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 17:00 13.11.19 г., ул. Шишковская, 8-а (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №3) до 20:00 13.11.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 17:00 13.11.19 г.; ул. Светлая, 27-а (стояк), ул. Академика Павлова, 142-г (п. №1) до 20:00 13.11.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская (ч/с), ул. Основянская (ч/с) до 15:00 13.11.19 г., ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 14.11.19 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (стояк) до 20:00 13.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Таганская, 14а, ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Славянская, 10 (п. №1) до 20:00 13.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 73, ул. Сумская, 59 (п. №1), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.11.19 г.; пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк) до 20:00 14.11.19 г.