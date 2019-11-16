Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 16 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дарвина, 33 (п. №2), ул. Гоголя, 20-а (п. №4), ул. Сумская, 82 (п. №1), ул. Астрономическая, 35-б (п. №3), ул. Саперная, 2, 4, 8, ул. Вологодская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 16.11.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1) до 20:00 17.11.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк),46-б, 48-а, ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 16.11.19 г.