Где сегодня в Харькове нет воды

19 ноября 2019 г. 10:04
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Сегодня, 19 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 18:00 19.11.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №1, стояк) до 20:00 19.11.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (п. №1, стояк) до 21:00 19.11.19 г.
 
А также:     

Индустриальный район:
ул. Мира, 108 (п. №3, стояк) до 20:00 19.11.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №3) до 17:00 19.11.19 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 3, 5, ул. Старошишковская, 2, пер. 2-й Лесопарковский, 14, ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 19.11.19 г.

Новобаварский район:
ул. Станционная (ч/с), ул. Базарная (ч/с), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк) до 20:00 19.11.19 г.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №4, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 19.11.19 г.

Шевченковский район:
ул. Ляпунова, 7, ул. Новгородская, 44, пр. Науки (Ленина), 26, 28, ул. Клочковская, 197-а (п. №4, стояк), ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 19 (п. №3), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк) до 20:00 19.11.19 г.

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