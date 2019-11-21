Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-а,б до 14:00 21.11.19 г., ул. Познанская, 8-а (п. №3, стояк) до 18:45 21.11.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №1), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б) до 20:00 21.11.19 г.

Киевский район:

ул. Шевченко, 333 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.11.19 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 3 (п. №4, спаренный стояк), пр. Московский, 210/2 (п. №4-7) до 20:00 21.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 21.11.19 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 10 (п. №11), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №3, стояк), ул. Монюшко, 16 (п. №3) до 20:00 21.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №3) до 20:00 21.11.19 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 22.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 3, 5, 7, 13, 15, ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №2) до 20:00 21.11.19 г.