Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 25 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Ляпунова, 11 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 46 (стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.11.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 65 до 15:00 25.11.19 г.

Киевский район:

ул. Гоголя, 3, 5, 9, 11, 13, ул. Чернышевская, 1, 15, 25, 32, ул. Сумская, 16, ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 25.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (п. №1) до 20:00 25.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Малогончаровская, 9 (п. №1, стояк), пер. Хатышевский (ч/с), пер. Океанский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с), пер. Будянский (ч/с), ул. Карповская (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), пер. Ползунова (ч/с), пер. Селькоровский (ч/с), ул. Марка Бернеса (Щорса) (ч/с), пер. Рылеева (ч/с), ул. Свирская (ч/с), ул. Каширская (ч/с), ул. Гвардейцев Железнодорожников (ч/с), пер. Карповский, 3, 4, 4-а, 5, 7, 9, ул. Карповская, 8, 16, 20, 24, 32, 34, ул. Пестрикова (Бабушкина), 4, 14, пер. Ползунова, 6/10 до 20:00 25.11.19 г.; пер. Карповский (ч/с) до 23:00 25.11.19 г.

Основянский район:

ул. Руставели, 49 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 25.11.19 г.