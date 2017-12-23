Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в некоторых домах нескольких районов города временно прекращено водоснабжение , сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтом на водопроводных сетях, сообщается на сайте коммунального предприятия.

Список адресов (по состоянию на 9:00):

Индустриальный район: ул. Мира, 38/4 (п. №1, стояк) до 17:00 23.12.17 г.

Киевский район: ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 26.12.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 23.12.17 г., пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №9, стояк) до 17:00 25.12.17 г., пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Служебная, 33-62 (ч/с) до 20:00 23.12.17 г.

Основянский район: ул. Южная 1-42 (ч/с), ул. Южно-Проектная, 1-17 (ч/с) до 20:00 23.12.17 г.

Слободской район: проезд Садовый, 11 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 23.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Кацарская, 54 (п. №1, стояк) до 20:00 23.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5, стояк) до 20:00 23.12.17 г.