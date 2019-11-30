Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 30 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:50 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: пр. Дзюбы (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 18:00 30.11.19 г., ул. Михайловская (ч/с), пер. Мариупольский (ч/с), пер. Дачный (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина), 87, 89-а, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1) до 20:00 30.11.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 115 (п. №4, стояк) до 20:00 01.12.19 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 78 (п.1-3) до 17:00 30.11.19 г., ул. Сумская, 94, 96, 96-а, 98, 100, 106, 106-а, 108, 110, 110-а, 112, 114, 116, 118, 122 , 3-7 эт., ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 7 (п. №2, стояк), пер. Автострадный, 2 (п. №1) до 18:00 01.12.19 г.. ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25 (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Основянский район:

пер. Соляниковский, 7, пр. Гагарина, 176 к.9 (подъезд), ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 02.12.19 г., пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 17:00 02.12.19 г., пр. Героев Сталинграда, 181, 185-б до 18:00 30.11.19 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2 (п. №4, стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 30.11.19 г., ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский шлях, 188 (п. №4, стояк) до 20:00 30.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Малоджанкойская, 7, ул. Новомирная (ч/с), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 20:00 30.11.19 г.