Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 2 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Светлая, 7 (п. №2, стояк), наб. Автострадная, 15/2 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 29 (п. №3, стояк) до 18:00 02.12.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк), ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №2) до 20:00 02.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.19 г.; ул. Тимирязева, 40 (п. №3, стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 02.12.19 г.; пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 02.12.19 г.; пр. Гагарина, 159 до 20:00 02.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 37 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 15 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №2, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 02.12.19 г.