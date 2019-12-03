Где сегодня в Харькове нет воды

03 декабря 2019 г. 10:04
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Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 9, 11/13, ул. Бульварная, 8, 10 до 20:00 03.12.19 г.

А также:     

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 47 (п. №5), ул. Леся Сердюка, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 17:00 03.12.19 г.; пер. Брянский, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.12.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №1-7), ул. Старицкого, 9, пр. Науки (Ленина), 15 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.19 г.

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