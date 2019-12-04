Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 4 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пер. Адыгейский, 9 (п. №1) до 18:00 04.12.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-а (п. №1) до 20:00 04.12.19 г.

Индустриальный район:

ул. Большая Кольцевая, 138 (п. №2, стояк) до 20:00 04.12.19 г.

Киевский район:

спуск Даниловский (ч/с), пер. Даниловский (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2, спаренный стояк), ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 04.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №2, стояк) до 20:00 04.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Архангельский (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 109, 111, 113, 115, 117, 116, 119, ул. Перовской (ч/с), ул. Тверская (ч/с), ул. Фигнера (ч/с) до 20:00 04.12.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.19 г.; пр. Гагарина, 174 (кор. №5, п. №3, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, стояк) до 20:00 04.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Макаровская (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Клочковская, 191, 193, 193 (кор. №1,2), 193-а,б, 195, 197, 197-а-г, 199, 199-б,г, 201, 201-а до 10:00 04.12.19 г., ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.19 г.