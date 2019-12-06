Где сегодня в Харькове нет воды

06 декабря 2019 г. 8:28
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Сегодня, 6 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Героев Труда, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

А также:      

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 06.12.19 г

 

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