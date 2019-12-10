Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно отключено водоснабжение. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба КП "Харьковводоканал".

В Киевском районе воды не будет по следующим адресам:

ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4,6, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 21 (п. №1) до 20:00 10.12.19 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2) до 20:00 10.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 34 (п. №1, стояк), ул. Амосова, 1 (п. №2, стояк), проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3, Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 10.12.19 г.; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №6), ул. Аскольдовская, 6-б (п. №3) до 20:00 10.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Полярная (ч/с), ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7) до 20:00 10.12.19 г.