Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 16 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Шевченко, 335, 333, 339, 341, 337, 343, ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк), ул. Тахиаташская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №3) до 18:00 16.12.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3 до 20:00 16.12.19 г.

Основянский район:

ул. Редина (Комсомольская), 19 (п. №1, стояк), ул. Самолетная, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 5-а (стояк) до 20:00 16.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Новый Быт, 35 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.12.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №6, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Полярная (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Дербентская (ч/с), пер. Отакара Яроша, 8-а, ул. Отакара Яроша, 10, 12, ул. Клочковская, 203, 216-а,б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Новгородская, 44 (п. №4, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк) до 20:00 16.12.19 г.