Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 19 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 5/1 (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 5-а (п. №3, стояк) до 20:00 19.12.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №9, стояк) до 20:00 20.12.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк) до 20:00 19.12.19 г.

Немышлянский район:

ул. Дизельная, 9 до 15:00 19.12.19 г.

Новобаварский район:

пер. Карповский, 3 до 20:00 19.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №7, стояк) до 20:00 20.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №11, стояк) до 20:00 19.12.19 г., ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. Клочковская, 230, 232, 232-а, 234, 236, 236-а, 238, 238-а, ул. 23 Августа, 11-а до 20:00 19.12.19 г.