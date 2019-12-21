Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 21 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 39-а, ул. Крымская, 8 (п. №7, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 21.12.19 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 17:00 21.12.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 20/321 (п. №8) до 20:00 21.12.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 69 (п. №3, стояк) до 17:00 21.12.19 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 5-б (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 21.12.19 г.