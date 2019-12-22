Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 22 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 54, въезд 2-й Рябиновый (ч/с), въезд 5-й Шелковичный (ч/с), въезд Шелковичный (ч/с) до 17:00 22.12.19 г., пр. Победы, 60-а (п. №2), пр. Победы, 67 (п. №8), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.19 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, спаренный стояк), 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 22.12.19 г.; ул. Грицевца, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 28-а (п. №1, стояк), ул. Искринская, 33 (п. №8, стояк) до 20:00 22.12.19 г.; ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 23.12.19 г.; ул. Познанская, 11-в (п. №1, стояк) до 20:00 23.12.19 г.

Основянский район:

пр. Московский, 2/2 до 20:00 22.12.19 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 22.12.19 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 23.12.19 г.