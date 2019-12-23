Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 23 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 23.12.19 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 23.12.19 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 23.12.19 г.; ул. Познанская, 11-в (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-а (п. №1, стояк), ул. Искринская, 33 (п. №8, стояк), пр. Тракторостроителей, 90 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №1), 62 (п. №2, стояк) до 20:00 23.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №7, стояк) до 20:00 23.12.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 60-а (п. №2), 67 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. № 8.9.10.11) до 20:00 23.12.19 г.; пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк) до 20:00 24.12.19 г.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23.12.19 г.