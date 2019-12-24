Где сегодня в Харькове нет воды

Как сообщили 24 декабря в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 18:00 24.12.19 г.; пр. Московский, 298 (п. №5, стояк) до 20:00 24.12.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 50, 54, 56 до 17:00 24.12.19 г.; ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Шосткинский (ч/с), ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.12.19 г.; ул. Маршала Бажанова, 3 (п. №1) до 20:00 25.12.19 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №1, стояк), 62 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 4(п. №8, стояк) до 17:00 24.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко (ч/с), ул. Власенко, 10, пер. Титаренковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 24.12.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №7, стояк) до 20:00 24.12.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 14 (п. №7) до 17:00 24.12.19 г.; ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 24.12.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (п. №1, стояк), пер. 1-й Таганский, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №4) до 20:00 25.12.19 г.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 24.12.19 г.