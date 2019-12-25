Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 25 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». По состосняию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №1) до 17:00 25.12.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 27 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №4, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №4, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 228 (п. №4, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 25.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Таганский, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Кутузовская (ч/с) до 17:00 25.12.19 г.; ул. Рымарская, 28, ул. Клочковская, 101, 101-в, 105-а,б, ул. Сухумская, 11, ул. Лопанская, 35, ул. Залесская, 5 до 19:00 25.12.19 г.; ул. Тобольская, 41 пр. Победы, 72 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 25.12.19 г.