Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Петра Григоренко, 55 (п. №1, стояк) до 15:45 26.12.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), проезд Садовый, 26 (стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №4, стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №9, стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №1) до 17:00 26.12.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 27 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1, стояк), 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №4, стояк) до 20:00 27.12.19 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 26.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Рымарская, 28 до 19:00 26.12.19 г.; ул. Тобольская, 41, пр. Победы, , 71 (п. №2, стояк), 72 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-б (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №4) до 20:00 26.12.19 г.