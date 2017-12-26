Где сегодня в Харькове нет воды

26 декабря 2017 г. 10:00
43 просмотра

Сегодня, 26 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Киевский район: на ул. Астрономической, 35-и (п. №6), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Шишковской, 5 (п. №2, спаренный стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

Московский район: на пр. Тракторостроителей, 83-е (п. №1, стояк), 110-а (п. №1, стояк), пр. Юбилейном, 42-б (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), 62 (п. №3, стояк), ул. Бучмы, 34-а (п. №2, стояк), воду должны дать до 20:00.

Немышлянский район: на пр. Московском, 238-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

Основянский район: на ул. Южной, 27, 30, 30-а, наб. Гимназической, 18 (п. №5, стояк), ул. Грозненской, 36 (стояк), воду включат до 20:00.

Слободской район: на пр. Героев Сталинграда, 161, 161-а, 161-б, 161-в, 161-г, 163-а, 165-а, 167, 167-а, 167-б, водоснабжение возобновят до 17:00; в проезде Садовом, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), 134 (п. №2, стояк), - до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Волонтерской, 48 (п. №2, стояк), ул. Коцарской, 54 (п. №1, стояк), ул. Беркоса, 26 (п. №4, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Юрия Шевелева, 3-17, ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Есенина, 11 (п. №5, стояк), воду включат до 20:00.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.