Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 30 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: Салтовское Шоссе, 145-б (п. №5), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27(п. №6, стояк), 60 (п. №2) до 20:00 30.12.19 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 7(п. №3, стояк) до 20:00 30.12.19 г.

Киевский район:

ул. Шевченко, 339, 341 до 18:00 30.12.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 222-а (п. №6, стояк) до 20:00 30.12.19 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 30.12.19 г.

Основянский район:

пр. Московский, 32 до 20:00 30.12.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №4) до 20:00 30.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. 3-й Таганский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 30.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51(п. №2, стояк), 61, пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 234 (п. №2), 327-а (п. №1), пер. 23 Августа, 2 до 20:00 30.12.19 г.