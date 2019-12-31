Где сегодня в Харькове нет воды

31 декабря 2019 г. 9:30
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Сегодня, 31 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:10 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 103-б (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27(п. №6, стояк). 46 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.12.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Московский, 294 (п. №3, стояк), б-р Грицевца, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 31.12.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 31.12.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Полтавский шлях, 155 (п. №4, стояк) до 20:00 31.12.19 г.

Основянский район: 
пер. Аптекарский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 31.12.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 31.12.19 г.

 

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