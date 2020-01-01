Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №3, стояк) до 20:00 01.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (п. №1, стояк) до 20:00 02.01.20 г.

А также:

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 01.01.20 г.

Слободской район:

пер. Забайкальский, 3 (п. №2) до 20:00 02.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), пр. Победы, 54 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 01.01.20 г.