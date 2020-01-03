Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 3 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.01.20 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.20 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.01.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №9), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 03.01.20 г.