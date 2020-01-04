Где сегодня в Харькове нет воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", сегодня, 4 января, часть домов города будет временно отключена от водоснабжения из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 161, 163, 165, 167, 169, 173, ул. Ковтуна, 37 до 20:00 04.01.20 г.

Киевский район:

ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Шосткинский (ч/с) до 17:00 04.01.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.20 г.

Основянский район:

ул. Новомясницкая, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 04.01.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-г до 20:00 04.01.20 г.