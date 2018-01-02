Где сегодня в Харькове нет воды

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: пер. Северный, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 02.01.18 г., ул. Мира, 18 (п. №5, стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Киевский район: ул. Мироносицкая, 89 (п. №2, стояк), ул. Багалия, 11 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №7, стояк), ул. Мироносицкая, 81/85 (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 02.01.18 г., пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №5, стояк) до 20:00 02.01.18 г., ул. Познанская, 11 (п. №6, стояк) до 20:00 03.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 31 (стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 46 (стояк) , ул. Воскресенская (Урицкого), 29 (п. №1) до 20:00 02.01.18 г., пр. Гагарина, 176( кор. №7, п. №4) до 21:00 02.01.18 г.

Слободской район: ул. Киргизская, 4 (п. №2, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №14, стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк) до 20:00 02.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 13 (п. №12, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №2,3) до 17:00 02.01.18 г., ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), 23 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 02.01.18 г.