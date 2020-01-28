Где сегодня в Харькове нет воды

28 января 2020 г. 10:00
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В связи с ремонтно-восстановительными работами в некоторых домах города будет временно отключено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал". 

28 января воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:

пер. Коксовый (ч/с), пер. Клеверный (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Химический (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), Карачевское шоссе (ч/с) до 20:00 28.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 184 (п. №3, стояк), ул. Тархова, 12 (п. №1) до 20:00 28.01.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 28.01.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 28.01.20 г.; ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 20:00 28.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк) до 18:00 29.01.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 28.01.20 г.; ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.01.20 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24(п. №2, спаренный стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №3) до 20:00 28.01.20 г.

Слободской район:

ул. Анадырская, 12 (п. №1), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 28.01.20 г.; пер. Зерновой, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 29.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 28.01.20 г.

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