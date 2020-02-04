Где сегодня в Харькове нет воды

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", 4 февраля в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова будет отключено водоснабжение.

Временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 04.02.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк), ул. Мохначанская, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 04.02.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 204/2 (п. №8, спаренный стояк) до 17:00 04.02.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 80 (п. №2, стояк) до 17:00 04.02.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 04.02.20 г.; ул. Ньютона, 115 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 04.02.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1,4, стояк), 58 (п. №1, стояк), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-е (п. №2), ул. Отакара Яроша, 15 (п. №5), ул. 23 Августа, 62 (п. №9), ул. Клочковская, 197 (п. №6, стояк) до 20:00 04.02.20 г.