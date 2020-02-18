Где сегодня в Харькове нет воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал" 18 февраля, в связи с ремонтно-восстановительными работами часть домов города будет временно отключена от водоснабжения.

Вода отключена по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Маяковского, 11, ул. Чернышевская, 88, 95 до 20:00 18.02.20 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:40 18.02.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (стояк) до 17:00 18.02.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 18.02.20 г.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк) до 20:00 18.02.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 18:00 18.02.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 254-в (п. №4) до 20:00 18.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с), ул. Селянская, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.02.20 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 18.02.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (спаренный стояк) до 17:00 18.02.20 г.; ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 18.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Белогорская (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 18.02.20 г.