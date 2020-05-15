Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 15 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252, ул. Золочевская, 30/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 20:00 15.05.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а (п. №1) до 20:00 15.05.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Московский, 89 (стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), ул. Светлая, 19 (п. №4, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 192/3 (п. №3, стояк), ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.05.20 г.; пр. Дзюбы, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 195 (стояк) до 20:00 15.05.20 г.