Где сегодня в Харькове нет воды

02 декабря 2020 г. 8:45
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Сегодня, 2 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, ул. Отакара Яроша, 61-а до 20:00 02.12.20 г.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171 (кор. №1,2,3), 171-ж,з до 20:00 02.12.20 г.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 02.12.20 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №1, стояк), ул. Морозова, 26 (п. №2) до 20:00 02.12.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 02.12.20 г.

 

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