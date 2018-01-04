Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 4 января, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 46-а (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк), воду должны включить до 17:00; на ул. Багалия, 11 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Тимирязева, 42 (п. №1, спаренный стояк), - до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 46 (стояк), ремонтные работы завершат до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22, во 2-м проезде Зерновом, 1-11, 3-м проезде Зерновом, 8-12, 4-м проезде Зерновом, 1-10, водоснабжение планируют восстановить до 18:00; на ул. Нестерова, 3 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 6 (п. №4), подачу воды возобновят до 17:00.

В Шевченковском районе, на пр. Науки, 21-а, воды не будет до 17:00; на ул. Рымарской, 19, - до 19:00; на ул. Ахсарова, 9, 20 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31, 35, 39, 33, 35-в, 37, 39-в, 41, пр. Победы, 58, 60 (п. №2), 60-а, - до 20:00.