Где сегодня в Харькове нет воды

05 января 2018 г. 9:56
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Сегодня, 5 января, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в КП «Харьковвводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Список адресов(по состоянию на 7:30):

Киевский район: ул. Героев Труда, 12 (п. №5, стояк) до 17:00 05.01.18 г., ул. Астрономическая, 3-и (п. №6) до 20:00.

Московский район: ул. Тополева, 9-20 (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо), 16-52 (ч/с), ул. Артельная, 16-2 (ч/с), ул. Ангарская, 17-5 (ч/с), ул. Ново-Харьковская, 20-4 (ч/с), ул. Пестеля, 11-93 (ч/с), ул. Люсинская, 9-98 (ч/с), ул. Галинская, 3-95 (ч/с), ул. Семиградская, 52-44 (ч/с), ул. Варваровская, 11-15 (ч/с), пер. Квитучий, 1-13 (ч/с), пер. Артельный, 1-19/2 (ч/с), ул. Вятская, 1-40 (ч/с) до 13:00 05.01.18 г., ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №2, стояк) до 20:00.

Немышлянский район: пр. Московский, 222-а (п. №3, стояк) до 17:00.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), 42 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00.

Основянский район: пр. Гагарина, 35 до 17:00.

Слободской район: ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-11 (ч/с), проезд 3-й Зерновой, 8-12 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-10 (ч/с) до 18:00.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 6 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №2, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 05.01.18 г., ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2) до 20:00.

 

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