Где сегодня в Харькове нет воды

06 января 2018 г. 9:55
53 просмотра

Сегодня в некоторых домах нескольких районов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях  временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

Список адресов (по состоянию на 9:00):

Московский район: ул. Гарибальди, 8-а до 20:00 06.01.18 г., ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), пр. Московский, 89 (п. №6, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 34 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 69 (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.18 г.

Новообаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 06.01.18 г., ул. Камская 1(п. №3, стояк) до 20:00 09.01.18 г.

Слободской район: ул. Костычева, 26, 28, 30/1, 22 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-11(ч/с), проезд 3-й Зерновой, 8-12 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-10 (ч/с) до 18:00 06.01.18 г., пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 06.01.18 г., ул. Сумская, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.18 г., ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 08.01.18 г.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.